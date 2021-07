Sardegna: Confartigianato, buyer e giornalisti da Russia, Azerbaijan e Kazakistan per prodotti food & wine di Barbagia e Ogliastra (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le attività del progetto anche il sito www.sardinia4export.com, appositamente realizzato. All'interno del portale, già on line, le imprese potranno presentare on line e vendere i propri prodotti corredati di descrizione e listini. Il marchio "Sardinia4Export" nasce come progetto di Confartigianato Imprese Nuoro Ogliastra, con l'obiettivo di selezionare le eccellenze agroalimentari nuoresi, di raggrupparle sotto un unico marchio promozionale e supportarle nell'export dei propri prodotti. (Rsc)