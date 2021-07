Campania: De Luca, combattere la punizione ma mettere in condizione di governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo essere chiari punire la corruzione ma mettere in condizione chi deve decidere di non rovinarsi la vita per aver messo la firma sotto un atto amministrativo. E quando leggo che le modifiche valgono per tre anni, allora stiamo scherzando. Facciamole per sempre altrimenti nuovi elementi di precarietà". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area. (Ren)