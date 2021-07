Sanità: Marcozzi (M5s), in Abruzzo inefficienza gestione da parte di Giunta e Asl 02

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reparto di medicina nucleare dell'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti "è la perfetta rappresentazione dell'inefficiente gestione della sanità pubblica da parte dei vertici della giunta regionale e della Asl 02". Lo afferma la capogruppo M5s nella regione Abruzzo, Sara Marcozzi. "Quello che è avvenuto in questi giorni, come riportato dagli organi di stampa, con esami per pazienti oncologici rinviati per una cronica disorganizzazione, è gravissimo e inaccettabile. Senza dimenticare poi tutti i disagi che la Pet Tac del presidio sta creando da anni". In questi mesi sono state denunciate "carenze e interruzioni di servizio causati da un macchinario obsoleto, piazzato all'interno di un tir all'esterno della struttura con tutte le difficoltà di accesso per i malati, il cui noleggio, da circa mezzo milione di euro all'anno, rischia di essere ben più costoso rispetto all'acquisto di una Pet Tac di proprietà". Tutte questioni che sono state inserite "in un esposto alla Procura della Repubblica a mia firma, con il quale ho chiesto alle autorità competenti di fare luce sul caso", afferma Marcozzi. (segue) (Gru)