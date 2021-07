Sanità: Marcozzi (M5s), in Abruzzo inefficienza gestione da parte di Giunta e Asl 02 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la capogruppo, il centrodestra "ha tradito le promesse fatte ai cittadini. La situazione è diventata insostenibile, ma non sembra che la Giunta abbia intenzione di intervenire in alcun modo, preferendo lasciare al proprio posto i vertici della Asl 02, su tutti il DG Thomas Schael". "Sono mesi che chiediamo provvedimenti risolutivi per garantire gli interventi necessari ad affrontare queste patologie gravi. Un malato oncologico ha bisogno di sostegno, di avere una sanità pubblica che si prenda cura di lui con ogni mezzo, e che sostenga anche la famiglia passo dopo passo". Il fatto che ci siano ancora esami "urgenti che saltano per la completa disorganizzazione dei reparti, con i rappresentanti delle associazioni che invitano i cittadini a curarsi altrove, è la più grande sconfitta che la politica regionale, prima istituzione responsabile del buon funzionamento della sanità, possa subire" dichiara la consigliera regionale. "Ormai è palese a tutti che sia necessario prendere decisioni nette. Per questo, chiedo nuovamente che la Giunta regionale faccia le proprie osservazioni sull'operatore del direttore generale della Asl 02 Schael e ne valuti la rimozione". "Il Presidente Marsilio e l'Assessore Verì" conclude Marcozzi, "hanno tutti gli strumenti per poter rendere effettiva questa decisione. Lo dimostra il recente allontanamento del direttore Testa dalla Asl dell'Aquila". (Gru)