Napoli: Menna e Palmieri, quesito in concorso dogana offende la città

- "Un paese che voglia davvero dirsi europeo non si può consentire superficialità politicamente scorrette ed ispirate a pregiudizi vergognosi e razzisti come quelli rivelati dal quesito presente nella prova preselettiva di inglese del concorso per il personale della dogana". Lo hanno affermato in una nota a nome dell'intera giunta comunale l'assessore comunale di Napoli alle pari opportunità Francesca Menna e l'assessore al Turismo e cultura Annamaria Palmieri: "Nel quesito si chiedeva come formulare la denuncia di furto del portafoglio trovandosi a Napoli. Un'offesa gratuita alla città e alla cultura visto anche il grossolano errore ortografico che sostituisce Naples con Naple. L'Amministrazione auspica che qualcuno voglia scusarsi con i napoletani per questa grave caduta di stile che è ancor più seria se si considera che il concorso è rivolto a personale della dogana, che di certo dovrebbe essere immune da simili pregiudizi".(Ren)