Campania: Saiello (M5s), campagna d'ascolto con le imprese in vista del Recovery (2)

- Saiello ha aggiunto: "Intendo pormi come portavoce e riferimento delle istanze e delle richieste del mondo delle imprese campane dando vita a una campagna d'ascolto "fuori dal Palazzo", facendo rete con ogni singola realtà produttiva con le quali lavorare gomito a gomito avendo come unico fine la ripartenza dell'economia della nostra regione. Ogni organizzazione, pubblica o privata che sia, dovrà agire affinché tutti gli investimenti, le idee, i progetti e le ricerche siano canalizzate e sfruttate per questo specifico fine". Perciò il consigliere regionale del M5s ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Dobbiamo impegnarci per investire le risorse nella maniera migliore possibile, tenendo conto che la qualità della spesa è importante quanto la quantità delle risorse in arrivo". (Ren)