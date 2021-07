Campania: Codacons, gravissime dichiarazioni De Luca su scuola e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente De Luca ha minacciato di tenere le scuole chiuse nel caso in cui i ragazzi non si dovessero vaccinare: riteniamo queste affermazioni di una gravità inaudita ed invitiamo tutte le associazioni, le comunità scolastiche, le forze politiche e tutti coloro che rispettano le regole democratiche ad adoperarsi con tutti i mezzi legali per contrastare simili proclami ed eventuali successive ordinanze". Così in una nota il Codacons della Campania che "ha già avvertito dell’accaduto sia il presidente del Consiglio che il ministro della pubblica istruzione". L’avvocato Marchetti ha dichiarato: “Non può essere posta come condizione per l’apertura delle scuole la vaccinazione dei ragazzi né si possono obbligare i nostri figli a vaccinarsi. Simili affermazioni hanno il doppio effetto di spaventare la comunità e dar vita (come nel caso di Avellino) a centinaia di ordinanze e provvedimenti illegittimi, in contrasto con le norme governative”. (Ren)