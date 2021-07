Napoli: D'Angelo, Clemente faccia autocritica su amministrazione de Magistris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre considerato Alessandra Clemente una risorsa di questa città. Ho sempre detto che ci lega un rapporto franco e onesto e per questo non ho difficoltà a dire che non condivido il suo progetto politico". Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Napoli, Sergio D'Angelo che ha aggiunto: "Pur non dando particolare valenza alle classifiche, si deve oggi sottolineare che Alessandra Clemente ha deciso di seguire le orme di Luigi de Magistris che oggi inanella un altro poco lusinghiero risultato: è il penultimo sindaco, in una lista di gradimento stilata dal Sole24Ore, con il 35 per cento di gradimento, perdendo quasi 32 punti percentuali rispetto alla sua elezione. Ho più volte affermato che sarebbe stato opportuno da parte dell'attuale sindaco e della sua delfina iniziare la campagna elettorale partendo da una sana autocritica circa la loro azione amministrativa, solo partendo da questo si possono rivendicare i risultati positivi conseguiti". (Ren)