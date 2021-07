Covid: vaccini in Piemonte, da oggi si può cambiare data convocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, 5 luglio, in Piemonte, si può modificare la propria data di convocazione per il vaccino anti Covid, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio. E' possibile farlo sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. La modifica è possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al tipo di vaccino. E' possibile anticipare o posticipare in base ai posti disponibili.(Rpi)