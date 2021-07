Napoli: Lanzotti, lista Azzurri sosterrà Gaetano Manfredi sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiamerà Azzurri per Napoli nata alcuni mesi fa per proporre idee allo sviluppo della città. Abbiamo fatto una valutazione ampia e deciso di appoggiare Gaetano Manfredi per le garanzie programmatiche e la squadra che si è composta intorno a lui". Lo ha detto il consigliere comunale Stanislao Lanzotti su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "La qualità di Maresca come Manfredi non si discute. La differenza è fatta dalle squadre e quella intorno a Manfredi rema nella stessa direzione. Nel centrodestra ci sono polemiche strumentali e inutili che riguardano posizionamenti politici che a livello locale non mi rappresentano più. La squadra fatta intorno a Maresca è composta anche da persone che non remano nella nostra direzione". Infine, sull'ipotesi di ritrovarsi esponenti della precedente amministrazione come alleati Lanzotti ha ribattuto: "Si è disgregata a tal punto la coalizione di de Magistris che ci sono pezzi in appoggio a ogni candidato. La politica non si fa mai contro e la presenza di Azzurri per Napoli con Manfredi è la garanzia della discontinuità rispetto all'amministrazione precedente. Io non sarò candidato ma allenatore della squadra". (Ren)