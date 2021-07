Campania: De Luca, Italia va sburocratizzata con la spada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto a Pa di Francia e Germania noi siamo quattro-cinque punti sotto. O ne abbiamo una efficiente o anche il resto del sistema economico rischia. Occasione per sburocratizzare con la spada l’Italia, se non facciamo oggi questo lavoro sarà difficile investire i miliardi di euro che abbiamo a disposizione". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area. (Ren)