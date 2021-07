Abruzzo: erosione della costa, Pd, in tre anni solo promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la terza stagione consecutiva dall'insediamento della destra al governo regionale "registriamo l'immobilismo di una Giunta che non riesce a programmare e, di conseguenza, a realizzare progetti fondamentali per lo sviluppo e l'economia dell'Abruzzo costiero", un corposo e dettagliato dossier, quello presentato oggi ad Alba Adriatica (Te) dal gruppo del Pd in Consiglio regionale, nella conferenza stampa convocata per fare chiarezza sulle mancate promesse della Giunta Marsilio circa l'emergenza legata all'erosione della costa. Erano inoltre presenti il vicesindaco di Alba Adriatica, Alessandra Ciccarelli; il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio; il vicesindaco di Roseto Simone Tacchetti; il consigliere comunale di Silvi Marina Giovanni Rocchi; il vicesegretario provinciale del Pd, Paolo Tribuiani. "Quello dell'erosione è un problema che investe tutta la costa abruzzese, abbiamo scelto Alba Adriatica per fare una vera e propria "operazione verità" sull'argomento, perché qui erano attesi lavori evidentemente travolti dal caos e dall'inerzia che regnano in Giunta - hanno evidenziato i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli e Pierpaolo Pietrucci -. Su questo litorale doveva infatti prendere corpo l'intervento più consistente in tema di difesa della costa, con la realizzazione di una spiaggia di alimentazione che aveva come obiettivo arginare un fenomeno che, negli ultimi anni e proprio nel tratto a nord di Alba Adriatica, ha prodotto gli effetti più devastanti. Un progetto che prevedeva un ripascimento e i cosiddetti 'pennelli', strumenti che, fra l'altro, gli attuali esponenti della maggioranza avevano sempre criticato, considerandoli inutili e dannosi, ma di cui, ad oggi, non si vede alcuna traccia, né si sa nulla, perché non è stato condiviso con le Amministrazioni locali, né con gli operatori turistici e con la cittadinanza". (segue) (Gru)