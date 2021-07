Abruzzo: erosione della costa, Pd, in tre anni solo promesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opera, stando alle promesse, doveva essere addirittura completata entro l'inizio della stagione estiva, ma tutto è fermo e finora nessun granello di sabbia è stato aggiunto sulla spiaggia erosa, a causa della confusione in cui si trova la Giunta, sempre più in balia dei litigi e regolamenti di conti. Una situazione paradossale, tant'è che l'assessore al Demanio marittimo, Nicola Campitelli, il suo collega con delega all'Ambiente e alla pesca, Emanuele Imprudente e il sottosegretario alle opere pubbliche Umberto D'Annuntiis, hanno pasticciato talmente tanto il provvedimento, che le osservazioni più feroci che di fatto hanno bloccato il progetto sono arrivate proprio dagli uffici delle Regione Abruzzo. Praticamente la 'Regione blocca la Regione'. Sulla inadeguatezza dei tempi e la consistenza dell'opera, anche in considerazione del mancato coinvolgimento dei portatori di interesse, l'intera comunità locale si è mobilitata perché il progetto partisse e unitamente alle associazioni di categoria e agli operatori economici, ha prodotto proposte di miglioramento, dicendo no ai pennelli, ma le istanze sono state poi rigettare in sede di istruttoria. Purtroppo - hanno aggiunto ancora i consiglieri regionali del Pd - non va meglio ad altri Comuni della costa abruzzese, anch'essi beffati dalle promesse di una Giunta ormai al capolinea che nulla muove per affrontare il problema, ma come un disco rotto continua a dichiarare a mezzo stampa sui 7milioni di euro a disposizione per la difesa della costa. Anche su questi va fatta finalmente chiarezza: oltre 3,5milioni sono fondi nazionali con una immediata possibilità di impiego per la regione Abruzzo e i restanti 3,5 sono a carico del bilancio regionale ma programmati su più annualità". (Gru)