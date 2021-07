Campania: Saiello (M5s), campagna d'ascolto con le imprese in vista del Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Misure e investimenti tesi al rilancio dei comparti produttivi della Campania devono essere il frutto di un confronto costante con gli attori principali di ciascun settore. Solo così possiamo mettere in campo interventi mirati, approfittando di ogni singolo euro messo a disposizione dalle risorse in arrivo del Next Generation Eu. Per questa ragione, con la Commissione che presiedo, intendo promuovere una serie di incontri con le associazioni, le cooperative, gli ordini professionali e il mondo accademico per elaborare idee e progetti che vadano nella direzione dei temi dell'innovazione e della sostenibilità, previsti dai finanziamenti del Recovery Fund e dalla programmazione europea 2021-2027". Lo ha annunciato il presidente della quarta Commissione speciale regionale Innovazione e Industria 4.0 Gennaro Saiello. (segue) (Ren)