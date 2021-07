Infrastrutture: Pettorino nominato commissario straordinario Autorità sistema portuale Mare Adriatico Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante generale della Guardia Costiera, Giovanni Pettorino, è stato nominato commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato oggi il decreto di nomina di Pettorino, dopo aver informato i presidenti delle Regioni Abruzzo e Marche, Marco Marsilio e Francesco Acquaroli. La nomina di Pettorino a commissario si è resa necessaria in quanto la designazione di Matteo Africano alla presidenza dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Centrale ha ricevuto il parere contrario della competente commissione del Senato. La commissione della Camera ha invece espresso parere favorevole. Giovannini, per tenere conto comunque del pronunciamento della commissione parlamentare del Senato, ha ritenuto più opportuno avviare nuovamente le procedure per raccogliere le manifestazioni di interesse ai fini della nomina del presidente dell'Autorità. La raccolta delle manifestazioni di interesse è online sul sito del ministero. Gli interessati possono presentare il proprio curriculum vitae entro il 26 luglio 2021. (segue) (Com)