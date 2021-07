Napoli: D'Angelo, concorso per assumere 500 giovani al Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tre le azioni che farei una volta varcato il portone di palazzo San Giacomo, azioni che in qualche settimana darebbero già l'idea di una Napoli che parte con altro passo". Ad anticipare alcuni dei temi che saranno oggetto del suo comizio, in programma mercoledì 7 luglio alle terme di Agnano nel corso del party per il Trentennale di Gesco è Sergio D'Angelo, candidato sindaco di Napoli che è sostenuto dalle liste civiche "Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo", "La Città che vogliamo con Sergio D'Angelo" e "Lista civica per Napoli". D'Angelo ha aggiunto: "Negli ultimi dieci anni, il Comune di Napoli ha perso il 60 per cento dei dipendenti. Uno dei miei primi atti sarà quello di promuovere un concorso per l'assunzione immediata di 500 giovani che possano portarci verso la digitalizzazione della macchina amministrativa". E dunque: "Di seguito credo nella formazione di nuovi assessorati come all'Europa perché Napoli ha bisogno di costruire un ponte solido con il resto del continente ma più di tutto l'assessorato della Notte. La nostra città vive 24 ore su 24 e necessita di una figura che concili e metta in rete le esigenze dei cittadini, che hanno diritto alla sicurezza alla quiete e allo svago, e di chi lavora di notte".(Ren)