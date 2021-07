© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 97( -42 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 648. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.484.124 (+ 24.818 rispetto a ieri), di cui 1.787.580 risultati negativi. (segue) (Rpi)