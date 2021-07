Sardegna: Confartigianato, buyer e giornalisti da Russia, Azerbaijan e Kazakistan per prodotti food & wine di Barbagia e Ogliastra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina, martedì 6 luglio, tappa a Macomer per una doppia visita: la prima al caseificio di Salvatore Bussu, la seconda al "Panificio Santa Lulla" di Orune, produttore del pane carasau. Nel pomeriggio, i giornalisti e i buyers si ritroveranno a Dorgali per la visita all'omonima Cantina Sociale. Mercoledì 7 sarà tutto dedicato alla scoperta di Oliena; la mattina il gruppo assaggerà i prodotti del "Panificio Forno Carasau" mentre nel pomeriggio degustazione dei vini dell'azienda dei "Fratelli Puddu". Il gran finale è previsto per il pomeriggio di giovedì 8 a Orosei, con inizio alle 15 presso l'Hotel Marina Beach Resort. Tutte le attività produttrici, in particolare la dolciaria "Duhles" di Orgosolo, la produttrice di arantzada "Antica Fabbrica del Dolce Nuorese" di Nuoro, della lavorazione di prodotti ittici "La Bottarga" di Siniscola, l'impresa conserviera "L'Ortolano" di Orosei e il liquorificio "Iris Sas" di Olbia, saranno impegnate in incontri dedicati e personalizzati con compratori e giornalisti. (segue) (Rsc)