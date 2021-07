Sardegna: Confartigianato, buyer e giornalisti da Russia, Azerbaijan e Kazakistan per prodotti food & wine di Barbagia e Ogliastra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese e prodotti hanno già partecipato a Mosca al "Prodexpo 2020", la più importante manifestazione internazionale russa dedicata ai produttori di alimentari e bevande, e a Baku, presso l'Ambasciata d'Italia, dove hanno incontrato importatori e responsabili delle grandi catene di distribuzione. Inoltre, i prodotti nuoresi delle imprese di Confartigianato Nuoro Ogliastra, sono finiti anche sulla nota rivista in lingua russa "Living Italy", realizzata per i buyer russi che desiderano investire Italia e acquistare eccellenze nostrane. L'articolo ha dedicato 4 pagine a colori alla conoscenza delle imprese dei prodotti, corredando il tutto con fotografie, descrizioni, indirizzi di produzione e siti web per l'acquisto. "Nei Paesi dell'area euroasiatica l'interesse per i prodotti sardi è molto forte - commenta Giuseppe Pireddu, presidente di Confartigianato Nuoro Ogliastra - per questo stiamo andando avanti con il progetto che propone all'estero le nostre specialità, facendole conoscere per il loro valore e la loro genuinità. Siamo certi - continua Pireddu - che con questo minitour, attraverso i 'faccia a faccia' con i compratori, le imprese potranno immediatamente ragionare di produzioni, prezzi, packaging e spedizioni ma anche dei gusti più adatti a quei mercati e delle varie forme di promozione da attuare nei supermercati e nei ristoranti". (segue) (Rsc)