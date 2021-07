Enti locali: Viminale avvia concorso per ulteriori 174 segretari comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della conclusione delle predette prove orali, sarà, inoltre - spiega il Viminale -, avviata la procedura per una sessione aggiuntiva dello stesso corso-concorso - finalizzata all’iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali - alla quale sono ammessi a partecipare coloro che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non si sono collocati in posizione utile e, su domanda, gli idonei dei concorsi per l’accesso al terzo, quarto e quinto corso-concorso rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi di formazione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità. (Rin)