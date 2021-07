Campania: Iovino (M5s), grazie a noi accorciati tempi per borse studio università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'impegno che, ad ogni livello istituzionale, portiamo avanti da anni al fianco degli studenti universitari della Campania, siamo riusciti ad accorciare notevolmente i tempi di pagamento delle borse di studio. Nei giorni scorsi la Regione Campania ha provveduto all'erogazione di 25.076.148,60 euro di fondi Poc a favore di 19.059 studenti. Un risultato importante, se si considera che il pagamento è avvenuto a distanza di pochissimi giorni dalla data prevista del 30 giugno". Lo ha annunciato il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. "Per la prima volta dopo anni siamo riusciti a far rispettare i tempi, grazie a un lavoro portato avanti a testa bassa con le associazioni degli studenti, da Parthenope Unita all'associazione Studenti in Movimento di Fisciano, e all'impegno in Regione Campania del consigliere regionale Luigi Cirillo. E un grazie anche alla dirigenza di Adisurc che, nonostante una oggettiva carenza di personale rispetto a un bacino di utenti così vasto in Campania, ha realizzato uno sforzo incredibile perché fosse pagato ogni singolo studente beneficiario. Un risultato che conferma che dobbiamo continuare a proseguire su questa strada, perché anche in Campania sia garantito a tutti il diritto allo studio".(Ren)