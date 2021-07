Sardegna: Arzachena, inaugurato il nuovo ufficio della Capitaneria di Porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato al porto di Cannigione, alla presenza dell'assessore dei Lavori pubblici Aldo Salaris, il nuovo ufficio della Capitaneria di porto. Ospitato all'interno della torre di controllo ristrutturata e resa completamente fruibile grazie a un finanziamento della Regione compreso nei lavori di completamento del porto turistico, rappresenterà un importante punto di riferimento per l'utenza marittima locale, offrendo servizi adeguati alle reali esigenze di una portualità in continua crescita. Per l'ammodernamento del porto turistico di Cannigione, nell'ambito dei diversi programmi di spesa per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale, sono stati stanziati dalla Regione 7,4 milioni di euro, a cui si sono aggiunte nuove linee di finanziamento, con integrazione di risorse volte all'esecuzione di nuove opere e al completamento e sistemazione del molo, per i quali il comune di Arzachena (in qualità di soggetto attuatore) ha articolato i lavori in due lotti funzionali. Il completamento dei lavori del primo lotto (torre di controllo destinata appunto ad accogliere gli uffici della Capitaneria di porto inaugurati oggi) ha di fatto avviato il processo volto a dare piena funzionalità al porto, processo che verrà portato a compimento con l'esecuzione delle opere del secondo lotto (completamento e sistemazione del molo di sopraflutto, attualmente in fase di progettazione preliminare, e delle altre opere previste)."Poter contare su servizi portuali moderni ed efficienti è l'unico modo che abbiamo per vendere la nostra immagine a livello nazionale e internazionale", ha spiegato Salaris. (Rsc)