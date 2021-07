Sardegna: Confartigianato, buyer e giornalisti da Russia, Azerbaijan e Kazakistan per prodotti food & wine di Barbagia e Ogliastra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il progetto "Sardinia4Export", realizzato da Confartigianato Imprese Nuoro Ogliastra e finanziato dall'assessorato regionale all'Industria-Por Fesr Sardegna 2014-2020-Asse prioritario III-Azione 3.4.1 all'interno del Piano Triennale dell'Internazionalizzazione, con la collaborazione tecnica di Greenwill e BegApps, le eccellenze agroalimentari delle 12 imprese nuoresi e ogliastrine sono da circa 2 anni all'attenzione dei compratori di Russia, Azerbaijan e Kazakistan. Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione e promozione internazionale delle produzioni barbaricine che consentirà ai partecipanti di presentarsi agli importanti acquirenti del mercato euroasiatico. "Dopo aver presentato, e fatto degustare, i prodotti delle nostre imprese nelle manifestazioni e nelle iniziative a Mosca, Baku e negli altri Paesi euroasiatici - afferma Pietro Mazzette, segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra e coordinatore dell'iniziativa - abbiamo voluto portare in Sardegna buyer e giornalisti per mostrare loro i territori di produzione e far "toccare con mano" la qualità e la cura che le aziende mettono per realizzarli. L'interesse per i prodotti sardi è molto forte - continua Mazzette - tanto che alcune imprese sono già presenti sui mercati dell'Est con i loro prodotti mentre altre avranno la possibilità di sottoscriverli nei prossimi giorni. (segue) (Rsc)