Napoli: De Luca, Comune è più grande disastro amministrativo del mondo

- "Qui in Campania siamo una Regione di eccellenze mondiali e ci sono anche grandi disastri amministrativi come il Comune di Napoli. Quasi cinque miliardi di euro di debiti, 3,7 mld solo formali. Il più grande disastro amministrativo del mondo. Siamo in un Paese che fa finta di non vedere a dispetto di chi i bilanci cerca di farli quadrare". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area. (Ren)