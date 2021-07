Reddito cittadinanza: De Luca, dare sostegno a povera gente e non più ai figli di buona donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo il massimo della creatività. Da oggi in poi non ci deve essere nessun contributo dello Stato scollegato da lavoro e formazione professionale. Giusto dare un aiuto ma se dai disponibilità a fare anche il lavoro stagionale. Diamo un aiuto alle famiglie non ai figli di buona donna. Dobbiamo regolarci per navigator e altre invenzioni. Mai più regali. Lo Stato ha il dovere di aiutare ma a condizione di sacrificio e impegno". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area. (Ren)