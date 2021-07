Campania: De Luca, penalizzati su riparto fondo sanità, vergogna nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare battaglie nei campi in cui il Sud è indecentemente penalizzato. Come il riparto sanitario, è una vergogna nazionale. E tutti quanti fanno finta di non saperlo, destra, centro e sinistra. Una vergogna che dura da undici anni. Fino a quattro-cinque anni fa, la Campania pagava a tre anni. I farmacisti dovevano rivolgersi alle società di intermediazione. Oggi non c’è più quell’economia parassitaria". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area.(Ren)