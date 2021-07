Campania: De Luca, no a giochi di prestigio Ragioneria di Stato su Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giochi di prestigio che fa la Ragioneria dello Stato. Abbiamo presentato proposte su dissesto idrogeologico ci ha risposto ministero della Transizione e tutta quella palla lì, nei Paesi normali i ministeri si definiscono per ambiente non per il programma, che imbecillità. Ci rispondono che finanziano 45 progetti. E sono progetti già finanziati due anni fa. È un segnale: ci sarà una tendenza a utilizzare i fondi dell’Europa per coprire stanziamento dello Stato avvenuti qualche anno fa. Se cominciamo a fare i furbi non ci capiamo. Noi siamo ospitali, accogliamo perfino Salvini, ma siamo puntigliosi. Già i fondi destinati al Sud sono al di sotto del 35 per cento, se poi vengono utilizzati per coprire stanziamenti di anni fa vuol dire che stiamo scherzando. Non avremo risorse aggiuntive di coprire spese già finanziate". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca all’hub di Ponte Valentino (Benevento), dove si sta per concludere la campagna vaccinale destinata ai lavoratori del comparto produttivo di quest’area. (Ren)