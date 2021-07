Giustizia: Laboccetta, felici sostegno radicali a nostra petizione su magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre continua l'iniziativa della petizione popolare lanciata da Polo Sud per far nascere una Commissione di inchiesta dopo il libro denuncia di Sallusti e Palamara ci stiamo organizzando in tutte le principali città del Mezzogiorno per sostenere la battaglia referendaria fortemente voluta dagli amici del Partito Radicale. La galassia delle associazioni culturali e dei movimenti civici nel Sud Italia darà il suo concreto apporto a questo progetto di grande civilta'. La politica in Italia deve recuperare il suo primato. L'invasione giudiziaria va fermata con gli strumenti della democrazia. Ora o mai più!" Lo ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta ex Deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)