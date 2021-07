Carceri: P. De Luca, Salvini crea confusione e tensioni su caso Santa Maria Capua Vetere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le violenze che abbiamo rilevato dalle immagini di sorveglianza sono inaccettabili e vergognose. Abbiamo chiesto subito alla ministra Cartabia di riferire per capire cosa sia accaduto nella catena di comando". Lo ha detto il vicepresidente del gruppo Dem alla Camera Piero De Luca intervenendo su Radio Crc Targato Italia. E ha aggiunto: "Il Dap ha sospeso altre 25 persone tra cui 12 direttori del penitenziario. Quelle immagini hanno scosso il Paese, il tema è di responsabilità individuale che calpestano non solo i diritti dei detenuti ma calpestano la Costituzione. Trovo di pessimo gusto la strumentalizzazione demagogica di Salvini che crea confusione e tensione. Lo aveva già fatto attaccando il Garante dei detenuti Samuele Ciambriello". L'esponente Dem ha poi sottolineato: "Dovremmo cogliere questa situazione drammatica per trattare il tema delle condizioni di vita in carcere e del sovraffollamento. Si ripercuote sulla dignità dei detenuti e sulle condizioni di lavoro degli stessi agenti penitenziari. La Corte di Strasburgo ci ha già condannato per trattamenti inumani. Bisogna avviare una grande stagione di ammodernamento degli istituti di pena, nel Recovery Plan ci sono le risorse per poterlo fare. Condivido anche l'attenzione che dobbiamo dare sull'utilizzo delle misure cautelari".(Ren)