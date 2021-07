Campania: De Luca, riprenderemo attività ordinaria e screening oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo riprendendo attività ordinaria negli ospedali. Ritardo anche grave per screening oncologici. Riprendere subito questa attività altrimenti risolviamo Covid in mesi e non altre patologie. Dottoressa Colao su lungomare di Napoli, screening oncologici. Alla ripresa giornate intere per tumore al seno, al collo dell’utero e colon retto". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Nel frattempo la Federico II bella iniziativa: entra in rete Stroke, dell’ictus. Convenzione con Na2 e Na3 servizio h24 sette giorni su sette. Altri sei posti di terapia intensiva alla Vanvitelli, investimento da 12 mln di euro della Regione. Ne inaugureremo altri dodici". (Ren)