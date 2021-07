Whirlpool: De Luca, evitati licenziamenti secchi a impianto Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incontro con rappresentanti Whirlpool. Seguiremo questa vertenza con attenzione dovuta. Dopo incontro segnalato al governo e anche al ministro dell’Interno la necessità di evitare licenziamenti secchi. È stato raggiunto accordo credo positivo che garantisce respiro per cui è necessario definire proposta industriale. Lavoratori non sono vincolati a Whirlpool ma interlocutore di livello dopo piani di reindustrializzazione falliti". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)