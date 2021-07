Campania: De Luca, aeroporto Salerno sarà polo da sei mln di passeggeri l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto incontro con dirigenti Gesac e Enac. Nei mesi scorsi accorpamento aeroporti di Capodichino e Salerno Costa d’Amalfi, dando a Gesac. Fa un investimento di 140 mln, la Regione altri 100 mln per viabilità e metropolitana di Salerno. Obiettivo sei milioni di passeggeri nel secondo aeroporto della Regione per dare respiro a Capodichino e dare vita a un bellissimo aeroporto commerciale al servizio delle produzioni industriali e agricole. Queste le cose che cambiano assetto. Sarà un aeroporto all’avanguardia anche per nuove tecnologie e sostenibilità ambientale". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)