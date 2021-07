© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Gevi Napoli Basket che torna in A1 dopo tredici anni. In bocca al lupo, ulteriore conferma che investimenti fatti per Universiadi e impianti sportivi produce effetti positivi. Sperando che altre istituzioni come il Comune di Napoli non li facciano cadere a pezzi senza fare la manutenzione". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)