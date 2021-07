Sardegna: recuperate due anfore pompeiane a Nora e un cannone dell'ultima guerra a Capitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale hanno recuperato nelle acque antistanti l'area archeologica di Nora due anfore in terracotta del primo secolo dopo Cristo (tipo dressel 2-4) di fabbricazione dell'area Pompeiana. Il recupero è avvenuto durante dei controlli straordinari ai siti archeologici sommersi con il supporto dei subacquei e della motovedetta CC 821 Cortellessa di Cagliari. Nelle acque di Capitana, nel Golfo di Cagliari, invece, è stato ritrovato un cannone mitragliera polivalente di fabbricazione italiana, Breda 20/65 modello 1935, utilizzato durante la Seconda guerra mondiale sia come arma contraerea che controcarro. Si tratta di un pezzo in dotazione al Mercantile armato Romagna affondato da una mina il 2 agosto 1943. Sia le anfore che il cannone Sono esaminati dagli esperti della soprintendenza archeologica, Belle Arti e paesaggio di Cagliari: le anfore sono una testimonianza dei traffici commerciali fra Sardegna e area di Pompei prima della catastrofica eruzione del 79 dopo Cristo. Il cannone mitragliera verrà ripulito restaurato per essere esposto al pubblico. (Rsc)