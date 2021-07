Abruzzo: "Scienza e Pace", Marsilio al meeting di Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto al Meeting internazionale "La scienza per la pace", organizzato dall'Università di Teramo e dalla Diocesi Aprutina, che si è aperto questa mattina nell'Aula Magna per concludersi domani 3 luglio, nel Santuario di San Gabriele dell'Addolorata. Attori di questo evento dalle connotazioni scientifiche ed etiche, coordinato dal rettore di Unite, Dino Mastrocola, sono i centri di ricerca regionali e tutte le università abruzzesi, insieme a grandi scienziati di fama internazionale, come Antonino Zichichi, al ministro dell'Università e della Ricerca Cristina Messa, al vice cancelliere della Pontificia accademia delle Scienze, monsignor Dario Edoardo Viganò; erano presenti anche l'assessore regionale alla ricerca scientifica, Piero Quaresimale e il sottosegretario Umberto D'Annuntiis. La prima giornata si è aperta con l'intervento di Papa Francesco che nel un suo videomessaggio, richiamando i principi enunciati della sua ultima Enciclica "Fratelli Tutti", ha rilanciato il tema dei saperi e del desiderio di conoscenza che rende l'umanità sempre più autonoma e capace di fare scelte libere e responsabili. (segue) (Gru)