Covid: Piemonte, nessun decesso nelle ultime 24 ore (2)

- Sono invece 35 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,1% di 24.818 tamponi eseguiti (di cui 20.420 antigenici). Dei 35nuovi casi, gli asintomatici sono 14 (40%). I casi sono così ripartiti: 9 screening, 20 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito: 0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 34 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.032 così suddivisi su base provinciale: 29.603 Alessandria, 17.497 Asti, 11.533 Biella, 52.952 Cuneo, 28.274 Novara, 196.437 Torino, 13.749 Vercelli, 12.985 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.499 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (segue) (Rpi)