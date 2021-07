Torino: Meloni e Marrone a testa in giù, manifesti shock a Barriera di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni e Maurizio Marrone appesi a testa in giù. Un fotomontaggio con i volti della leader di Fratelli d'Italia e dell'assessore regionale del Piemonte in quota FdI al posto di quelli Benito Mussolini e Claretta Petacci: è l'immagine sui manifesti apparsi nelle scorse ore a Barriera di Milano, quartiere in periferia Nord a Torino. Sotto, la scritta: "Marrone e Giorgia Meloni, a piazzale Loreto c'è ancora tanto posto". A denunciarlo, sui social, la stessa Meloni: "Arriverà tempestiva la condanna di tali infamie da parte della sinistra? Attendiamo fiduciosi", scrive la leader di FdI su twitter. (Rpi)