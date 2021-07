Governo: Anci, il 7 luglio primi cittadini a Roma per chiedere dignità per sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 600, ad oggi, i sindaci che hanno aderito al Consiglio nazionale e alla successiva manifestazione convocata dall’Anci per mercoledì 7 luglio a Roma (dalle 10 alle 12 presso l’auditorium Angelicum di via Angelicum, 1 - zona Quirinale/Fori imperiali). La riunione del Consiglio nazionale in presenza, la prima dall’inizio della pandemia, sarà dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a governo e Parlamento. L'obiettivo - si legge in una nota dell'Anci - è quello di porre all'attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di maggiore serenità. Al termine della riunione i primi cittadini sfileranno in corteo per consegnare al governo il documento contenente le indicazioni emerse nel corso del Consiglio nazionale. (segue) (Com)