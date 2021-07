Sardegna: Giunta regionale approva rendiconto finanziario, dimezzato il disavanzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo perseguito con determinazione uno degli obietti che ci eravamo posti a inizio mandato, ossia far uscire la Sardegna dalla cronica situazione di indebitamento, obiettivo quasi raggiunto - ha affermato l'assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino -. Siamo convinti di chiudere il 2021 con il debito completamente azzerato". Tra gli elementi virtuosi evidenziati dall'Assessore Fasolino, il saldo delle fatture commerciali alle imprese. La finestra temporale entro la quale l'Amministrazione regionale paga le fatture ai fornitori, garantendo così liquidità alle imprese, nel primo trimestre dell'anno è infatti passata da 10 a 21 giorni anticipati. Se nel biennio 2019-2020 l'Amministrazione regionale aveva pagato le fatture mediamente in anticipo di 10 giorni, per il primo trimestre dell'anno si è registrato un ulteriore passo in avanti, teso a sostenere l'attività del tessuto economico sardo. Per la prima volta dalla riforma del decreto legislativo 118 del 2011 per la armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, applicata dalla regione Sardegna nel 2015, è stata rispettata in pieno la scadenza, per quest'anno fissata del 30 giugno 2021, per l'approvazione del rendiconto. (Rsc)