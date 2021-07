Imprese: Abruzzo, Link primo operatore a Giulianova e Silvi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Roma, Link arriva sulla costa teramana, a Giulianova e Silvi: punto di partenza di un progetto di espansione che vedrà coinvolti tutti i principali comuni dell’area. Stando al relativo comunicato stampa, l’evento di presentazione del servizio si è svolto oggi presso le sale consiliari dei due comuni, ed è seguita una dimostrazione pratica in strada. “Oggi Link diventa primo operatore di monopattini elettrici in sharing a Giulianova e Silvi, che rappresentano i punti di partenza del progetto di espansione del nostro servizio lungo tutta la costa teramana: siamo orgogliosi di poter dare il nostro sostegno per facilitare gli spostamenti in due località a forte vocazione turistica, che si apprestano ad affrontare la stagione estiva dopo un anno così difficile”, ha commentato Maurizio Pompili, operation manager Link Italia. “Stiamo lavorando in sinergia con tutti gli altri comuni della costa per garantire un’area di accesso e utilizzo dei monopattini sempre più ampia, in un’ottica di continuità territoriale”, ha aggiunto. (segue) (Com)