Imprese: Abruzzo, Link primo operatore a Giulianova e Silvi (3)

- "Silvi si dota quest'anno di un ulteriore servizio rivolto alla mobilità sostenibile, un bel passo avanti soprattutto per i più giovani che con questo servizio di sharing potranno utilizzare monopattini elettrici nell'intero territorio cittadino: un servizio all'avanguardia da mettere a disposizione della cittadinanza e dei tanti turisti presenti", ha dichiarato poi Andrea Scardella, sindaco di Silvi. “Nell’idea di integrazione della mobilità urbana sostenibile si inserisce anche il monopattino: preso singolarmente non rappresenterebbe una soluzione efficace ma all'interno del sistema di mobilità, che noi amministratori della città di Silvi abbiamo deciso di sviluppare, il monopattino completa la gamma di possibilità di spostamento già strutturata con la pista ciclabile, il bike sharing condiviso con il comune di Montesilvano e la velostazione”, ha concluso Pamela Giancola, assessore ai Lavori pubblici e Viabilità di Silvi. (Com)