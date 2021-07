Campania: De Luca, politico milanese mi fa guadagnare 100mila voti ogni volta che parla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento vaga per la Campania un esponente politico sceso da Milano. Ogni estate abbiamo la consolazione di doverlo ospitale. Il mio invito è quello di vaccinarsi e di non fare lo scapigliato. Poi magari aggiungo di passare almeno un’ora della sua giornata a leggere, a informarsi. Perché è uno che passa la giornata a fare twitt, interviste, comparsate e televisioni: questa è la classe dirigente del Paese, analfabeti di ritorno e in qualche caso di andata. Ogni affermazione che fa questo signore mi fa guadagnare 100mila voti secchi: Dio lo benedica". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)