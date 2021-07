Campania: De Luca, senza Regione un deserto culturale e turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla base delle cose che si sviluppano oggi in Campania: se non ci fosse la Regione come istituzione attiva, viva e operosa, sul territorio avremmo il deserto. A Napoli è partita la fiera del libro, promosso da Amici Editori. Abbiamo ambizione di rendere permanente, si va concludendo Salerno Letteratura con risultati importnti. A breve Estate da Re con Riccardo Muti a Caserta. Campania Lirica, orchestra del Teatro San Carlo in piazza plebiscito. Parte stagione Teatro Verdi con la Tosca al Parco dell’Irno a Salerno. Ieri è partito festival di Ravello con grande successo. A breve altri eventi, l’orchestra San Carlo poi Stefano Bollani e poi Caruso. Le chiacchiere stanno a zero e i fatti si impongono con il loro valore e peso e qualità. Direbbero i vecchi “i cani abbiano, la carovana passa”. Un grande programma va avanti oltre le polemiche. Avremo mostre e iniziative al Madre, abbiamo altre iniziative a Capodimonte con Calatrava". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)