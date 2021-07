Carceri: De Luca, immagini di bestialità intollerabili da Santa Maria Capua Vetere (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stavo riflettendo sulle immagini che arrivano ai giovani in questi tempi tormentati. Non c’è giorno che non arrivi l’immagine di un assassinio o di un omicidio. Cose a volte strazianti. Qualche settimana fa due bambini e un anziano sono morti. Nelle ultime ore una ragazza di 16 anni uccisa da un coetaneo, qualche settimana fa una ragazza pakistana scomparsa per rifiuto a matrimonio combinato. Ora le immagini barbare, un pugno nello stomaco, arrivate da nostra regione". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Nessuna generalizzazione e grandi rispetto ma immagini intollerabili in un Paese civile. Bestialità umana, che fanno tornare a galla animalità dentro ognuno di noi che si scatena quando perdiamo freni inibitori. Mi sono ricordato di fronte a questi episodi quello che diceva Keynes: ‘la civiltà umana è guscio precario, la barbarie è dietro l’angolo’. La violenza sembra entrare nella vita di ognuno di noi e mi domando cosa produce su un’intera generazione che rischia di abituarsi all’idea che la vita sia violenza e barbarie". Quindi ha concluso: "Anche per questo motivo dobbiamo tornare a vita segnata da valori umani, vita meno artificiale. Dobbiamo tornare alla vita normale e anche per questo abbiamo il dovere di essere responsabili. Senza a ottobre, novembre, richiamo di dover soffrire ancora". (Ren)