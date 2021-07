Molise: appalto Consip, Consiglio di Stato riforma sentenza Tar per manutenzione ospedali molisani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Asrem non poteva e non doveva aderire alla convenzione Consip per la manutenzione e fornitura dei servizi energetici e tecnologici dei presidi ospedalieri e dei poliambulatori del Molise, nel mentre era ancora aperta la gara per l'affidamento dell'appalto da 46 milioni di euro. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che, con l'ordinanza pubblicata pochi minuti fa, riforma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise che, in prima istanza, aveva respinto il ricorso delle ditte molisane estromesse dall'Asrem". E' quanto sostiene oggi in una nota Micaela Fanelli capogruppo Pd in Consiglio regionale del Molise. "Avevamo messo in guardia l'Asrem e la Regione - spiega Fanelli - e con una specifica interrogazione, lo avevamo segnalato all'Anac: non si poteva procedere alla convenzione Consip denominata 'Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (Mies 2)' lotto 10 Molise-Campania, perché era la legge a vietarlo, visto che non è mai stata annullata la precedente gara del 2018 indetta dalla Centrale unica di Committenza regionale, per la quale era stata nominata anche la commissione di gara, incaricata di valutare le offerte presentate da molte aziende locali e nazionali, tra le quali quelle che nelle more dell'aggiudicazione, hanno continuato a gestire l'appalto, assicurando la prosecuzione dei servizi senza interruzioni. A nulla sono valsi i nostri richiami al rispetto della legge, sorda di fronte ai diritti e alle sorti delle aziende e dei lavoratori molisani, pervicacemente l'Asrem ha deciso di ignorare le regole fino ad oggi, quando il Consiglio di Stato ha dato ragione alle ditte ricorrenti, sancendo, ancora una volta, l'inadeguatezza del direttore generale che, dopo quest'ennesima bocciatura del suo operato, con dignità dovrebbe trarre le dovute conseguenze".(Gru)