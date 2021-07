© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Messaggio che rivolgo è di fiducia ragionate, non date retta alle fesserie di quello venuto da Milano. Siate responsabili, fatevi tutti i vaccini. Questa è l’unica cosa che vi chiedo è l’unica precondizione per aprire tutto per sempre e tornare alla vita sociale in condizioni umane". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)