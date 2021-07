Imprese: Costa Crociere presenta la nuova nave Costa Firenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il concept di Costa Firenze si ispira ad una città iconica, che rappresenta nell’immaginario collettivo mondiale l’arte, il gusto e la raffinatezza italiani", ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere. "Abbiamo pensato questa nave per offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica, in particolar modo per il target famiglie e coppia. Il debutto di Costa Firenze, così come la ripartenza delle altre tre navi Costa che sono tornate in crociera nelle scorse settimane, è per noi l’occasione per promuovere un nuovo modello di turismo, in cui crediamo molto in quanto azienda leader del settore. Come abbiamo reso esplicito nel nostro manifesto, questo modello mira alla collaborazione tra diverse realtà, pubbliche e private, per valorizzare in maniera sostenibile le eccellenze dei territori. La collaborazione con la città di Firenze è la prima concretizzazione di questo approccio: Costa Firenze diventerà una vera e propria piattaforma per promuovere la città di Firenze in tutto il mondo, in particolare in occasione di Expo 2020 Dubai”, ha concluso. "Firenze è un simbolo universale che plasma tutto con la sua bellezza", ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella. “Oggi, per la prima volta, la storia della nostra città si trova racchiusa in un gioiello di tecnologia come la nuova Costa Firenze. È un omaggio alla città, ma anche un'occasione concreta per promuovere Firenze tra tutti coloro che saliranno su questa nave per un'indimenticabile crociera. È una grande operazione di co-marketing tra la storica azienda italiana e la nostra città - ha continuato Nardella - che arriva nel momento di maggiore impegno per rilancio del turismo europeo e internazionale a Firenze. Ci fa particolarmente piacere che la nave faccia tappa all'Expo di Dubai dove Firenze, ancora una volta, occuperà un ruolo centrale grazie alla realizzazione del gemello del David. Sempre di più questa città riesce a promuovere la propria bellezza con progetti innovativi, originali e di alto respiro". (segue) (Com)