Covid: De Luca, un anno fa dati erano migliori ma non avevamo vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo luglio del 2020 noi avevamo nove positivi in Campania, di quest’anno 107. Un anno fa sedici oggi 117 in ospedali, un anno fa nessun ricovero in terapia intensiva oggi 16. Dobbiamo essere prudenti e preoccupati, anche con i vaccinati, perché abbiamo 700mila non vaccinati. Tolti under 12 centinaia di migliaia di persone che non l’hanno fatto". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)