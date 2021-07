Covid: De Luca, con tenacia dobbiamo arrivare a 9 mln di vaccini in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricorderete che ci siamo posti l’obiettivo di immunizzare Campania entro 2021. Questo vuol dire che dobbiamo fare la seconda dose per chi manca all’appello. Dobbiamo passare da 5 mln a 9 mln. Questo è l’obiettivo a cui stiamo lavorando. Questa battaglia la si vince con la tenacia, quando non ci si distrae, non ci si stanca. Dobbiamo avere tenacia feroce e tedesca: dobbiamo fare 9,2 mln di vaccinazioni entro novembre e così dovrà essere". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)