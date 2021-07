Sardegna: Giunta regionale approva rendiconto finanziario, dimezzato il disavanzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna dimezza il disavanzo, azzera quello della sanità, e si prepara, con l'attesa variazione di bilancio, a mettere in campo quelle misure straordinarie che consentiranno alla Sardegna di riagganciare la ripresa. È stato approvato dalla Giunta regionale il rendiconto finanziario della Regione relativo all'esercizio finanziario 2020, che può essere ora trasmesso alla Corte dei Conti e che rispetto agli anni precedenti restituisce l'immagine di una Regione virtuosa. Nel corso dell'anno si è proseguito nella riduzione del disavanzo, ovvero quella situazione contabile che si verifica quando le uscite superano le entrate, arrivando a dimezzarlo: dai 553 milioni del 2019 si è infatti passati ai 200 circa (200.855.034,56 ) del 2020, contro la situazione debitoria pari a oltre 1 miliardo registrata nel 2018. L'esercizio 2020 si è chiuso con un altro elemento di assoluta importanza: è stato interamente ripianato il divanzo della sanità (61 milioni), così come il disavanzo proveniente dal riaccertamento straordinario (pari a 130 milioni al termine del 2019). "Abbiamo davanti dati che confortano l'imponente azione di risanamento fin qui realizzata. Con l'approvazione del rendiconto 2020 l'obiettivo finanziario è stato in buona parte raggiunto, ma guardiamo già al futuro. Siamo infatti impegnati nell'importante e ambizioso obiettivo di arrivare ad avere un bilancio regionale sano e in equilibrio, che ci consenta di disporre più liberamente delle risorse per sostenere il sistema economico della Sardegna e che non sia più costretto a limitare le proprie spese", ha spiegato il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, evidenziando soprattutto il risultato ottenuto in campo sanitario. "Abbiamo lavorato con determinazione per arrivare al riequilibrio dei conti nonostante il periodo di difficoltà legato alla pandemia - ha aggiunto -. All'azzeramento dei debiti è corrisposta una migliore efficienza dal punto di vista di impiego delle risorse". (segue) (Rsc)